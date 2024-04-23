Удмуртия стала лидером в ПФО по снижению госдолга

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе по снижению госдолга, уменьшив его на 1 млрд 265 млн рублей, что выделяет республику среди других регионов, большинство из которых нарастили свой долг. Об этом рассказал премьер-министр республики Ярослав Семёнов во время отчёта о деятельности кабмина перед Госсоветом республики 23 апреля. На 1 января 2024 года госдолг республики составил 67 млрд 485 млн рублей.

«Высокая долговая нагрузка замедляет развитие нашей республики. Осознавая это, мы активно искореняем причины такой ситуации и предпринимаем меры для устранения этой проблемы», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что основная часть долга приходится на бюджетные кредиты из федерального бюджета — 93%, в то время как обязательства по ценным бумагам составляют всего 7%. Ярослав Семёнов отметил, что задолженность по коммерческим кредитам отсутствует, а это позволило существенно снизить расходы на обслуживание долга на 23% по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году для предотвращения кассовых разрывов правительством были привлечены краткосрочные бюджетные кредиты в размере 3 млрд 300 млн рублей, что способствовало своевременной выплате зарплат и социальных выплат без использования дорогих коммерческих кредитов. Благодаря этим мерам, экономия бюджета составила более 416 млн рублей.

В четвёртом квартале 2023 года привлечены бюджетные кредиты на опережающее финансирование в размере 918,4 млн рублей по ставке 0,1% со сроком возврата 26 апреля 2024 года.

«Из них 900 млн рублей направлено на ремонт и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в Игринском, Кезском, Вавожском, Сюмсинском, Увинском районах и в Воткинске. И 18,4 млн рублей направлено на капитальный ремонт сельского информационно-культурного центра в селе Лынга Якшур-Бодьинского района. 26 февраля состоялось его открытие, я там присутствовал и могу сказать, что жители получили современное учреждение культуры, а участники художественной самодеятельности села – возможность развивать свое творчество в обновленном и красивом здании», — рассказал Ярослав Семёнов.