На 3 млрд рублей сократился госдолг Удмуртии за месяц

Теперь он составляет 68,5 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии вновь сократился. Отчётный документ опубликовали на сайте Минфина республики.
Напомним, на начало октября госдолг региона составлял 71 млрд 769 млн рублей. На 1 ноября 2023 года он составил 68 млрд 452 млн рублей. Таким образом, он сократился на 3 млрд 317 млн рублей.
Так произошло, потому что в октябре был погашен бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по УР в размере 3,8 млрд рублей, а также были привлечены бюджетные кредиты на опережающее финансирование в размере 483 млн рублей со сроком возврата 26 апреля 2024 года.
Структура государственного долга Удмуртской Республики:
- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 63 млрд 452 млн рублей (93% от объёма госдолга) по ставке 0,1% годовых.
- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (7% от объёма госдолга) по ставке 10,5% годовых.
Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 ноября 2023 года составили 398 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртии и расходам на его обслуживание отсутствует.