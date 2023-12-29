Госдолг Удмуртии сократился на 1 млрд 72 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. На 1 декабря 2023 года госдолг Удмуртии составил 67 млрд 380 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Напомним, месяцем ранее он составлял 68 млрд 452 млн рублей. Таким образом, госдолг сократился на 1 млрд 72 млн рублей.

Структура государственного долга Удмуртской Республики:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 62 млрд 380 млн рублей по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

В ноябре текущего года в соответствии с графиками платежей погашена реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, полученным от Минфина России, в размере 1,2 млрд рублей.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 декабря 2023 года составили 462 млн рублей.

Просроченная задолженность по госдолгу и расходам на его обслуживание отсутствует.