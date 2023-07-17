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Госдолг Удмуртии за месяц вырос на 2,8 млрд рублей

13:40, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Госдолг Удмуртии за месяц вырос на 2,8 млрд рублей
13:40, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг
Фото: ИА «Сусанин»
285
0

Задолженность приблизилась к отметке в 75 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии на 1 июля составил 74,79 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте министерства финансов Удмуртии. 

С июня госдолг вырос на 2,8 млрд рублей. На 93% долг состоит из бюджетных кредитов, остальное — обязательства по ценным бумагам. 

В июне был взят краткосрочный бюджетный кредит от управления Федерального казначейства в размере 3,8 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Вернуть его нужно до 31 октября. Средства пойдут на своевременные выплаты зарплат бюджетникам и предоставления соцвыплат жителям региона. Часть средств пошла на погашение других кредитов. 

Напомним, ранее госдолг Удмуртии сокращался до 71,96 млрд рублей.

13:40, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг