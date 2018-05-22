play
pause
  • $ 62.53 ↑
  • € 73.33 ↑

Около 2 млн взрывоопасных предметов остаётся в районе бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии

15:12, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:12, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
399
0
#Ижевск\n#Минобороны\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы
Фото: ИА Сусанин
399
0

Глава района: событий 2011 года уже не будет.

Малая Пурга. Удмуртия. На территории арсенала в селе Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики осталось порядка 2 млн взрывоопасных предметов. Об этом глава района Сергей Юрин сообщил в интервью, опубликованном на официальном сайте районной администрации.

«Но их уже непросто обнаружить. Они либо под какими-то бетонными конструкциями, либо заглубились в землю и их не видно, либо они под травой, кустарниками. Но все наиболее крупные и наиболее опасные снаряды, по заявлению руководителя организации, очищающей территорию от них, уже уничтожены», - сказал Сергей Юрин.

Он отметил, что властям муниципалитета необходимо требовать от Министерства обороны России обеспечения порядка на территории, принадлежащей на праве собственности этому ведомству. Глава района сообщил, что на всех уровнях власти обсуждается этот вопрос - как сделать так, чтобы обеспечить скорейшую ликвидацию последствий взрывов 2011 года и обеспечить безопасность жителей.

Глава Малопургинского района республики сообщил, что «событий 2011 года уже не будет. На тот момент на территории арсенала находились 5000 вагонов боеприпасов. Большая их часть взорвалась».

Юрин заверил, что на 90% технической территории в Пугачёво выгорела сухая трава и кустарники, поэтому опасность нового возгорания минимальная. А все меры, которые можно только предпринять, предприняты.

«Привлечение специальных инженерных войск со стороны Минобороны тоже будет обсуждаться. Будем направлять письма в Минобороны, чтобы спецподразделение направить на территорию и провести глубокое обследование, уничтожение всех взрывоопасных предметов», - сказал Сергей Юрин.

Напомним, что в среду, 16 мая, возле бывшего военного арсенала в Пугачево загорелась сухая трава. От этого начали детонировать снаряды. Площадь задымления с отделными очагами горения достигала 300 га.

15:12, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
399
0
#Ижевск\n#Минобороны\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#взрывы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18059

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12172
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8703
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7374
11:17, 18 мая, 2018

Александр Синельников возглавил «Ижавиа»

5614
00:04, 15 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
2900

Стал известен новый состав российского правительства

2358
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2211
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2201
19:33, 18 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2101
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3298

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2588
16:08, 19 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2269
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2264
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2203
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: статус школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

Зоопарк Удмуртии: День рождения белого медвежонка

Ночь музеев 2018 в Ижевске

21 мая, 2018