Около 2 млн взрывоопасных предметов остаётся в районе бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии

Глава района: событий 2011 года уже не будет.

Малая Пурга. Удмуртия. На территории арсенала в селе Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики осталось порядка 2 млн взрывоопасных предметов. Об этом глава района Сергей Юрин сообщил в интервью, опубликованном на официальном сайте районной администрации.

«Но их уже непросто обнаружить. Они либо под какими-то бетонными конструкциями, либо заглубились в землю и их не видно, либо они под травой, кустарниками. Но все наиболее крупные и наиболее опасные снаряды, по заявлению руководителя организации, очищающей территорию от них, уже уничтожены», - сказал Сергей Юрин.

Он отметил, что властям муниципалитета необходимо требовать от Министерства обороны России обеспечения порядка на территории, принадлежащей на праве собственности этому ведомству. Глава района сообщил, что на всех уровнях власти обсуждается этот вопрос - как сделать так, чтобы обеспечить скорейшую ликвидацию последствий взрывов 2011 года и обеспечить безопасность жителей.

Глава Малопургинского района республики сообщил, что «событий 2011 года уже не будет. На тот момент на территории арсенала находились 5000 вагонов боеприпасов. Большая их часть взорвалась».

Юрин заверил, что на 90% технической территории в Пугачёво выгорела сухая трава и кустарники, поэтому опасность нового возгорания минимальная. А все меры, которые можно только предпринять, предприняты.

«Привлечение специальных инженерных войск со стороны Минобороны тоже будет обсуждаться. Будем направлять письма в Минобороны, чтобы спецподразделение направить на территорию и провести глубокое обследование, уничтожение всех взрывоопасных предметов», - сказал Сергей Юрин.

Напомним, что в среду, 16 мая, возле бывшего военного арсенала в Пугачево загорелась сухая трава. От этого начали детонировать снаряды. Площадь задымления с отделными очагами горения достигала 300 га.

