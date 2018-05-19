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В школе села Пугачево в Удмуртии возобновились занятия

12:31, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
12:31, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
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#МЧС\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Также в санаторий Юськи возвращаются ранее эвакуированные дети.

Пугачево. Удмуртия. В школе села Пугачево в Удмуртии возобновились занятия после крупного пожара на территории бывшей военной части. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, в образовательном учреждении работают психологи. Также в санаторий «Юськи» начали возвращаться дети, которых ранее эвакуировали в «Ласточку»

Жители военного городка уже вернулись в свои квартиры. Более 90% абонентов уже подключили к газоснабжению.

На технической территории бывшей воинской части продолжается проливка: работает авиация и наземные силы. Вертолет Ми-8 забирает воду с пруда села Яган Малопургинского района.

Напомним, что в среду, 16 мая, возле бывшего военного арсенала в Пугачево загорелась сухая трава. От этого начали детонировать снаряды. Площадь задымления с отделными очагами горения достигала 300 га. По факту взрыва боеприпасов проводится доследственная проверка

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-17.

12:31, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
86
0
#МЧС\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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