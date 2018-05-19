Также в санаторий Юськи возвращаются ранее эвакуированные дети.

Пугачево. Удмуртия. В школе села Пугачево в Удмуртии возобновились занятия после крупного пожара на территории бывшей военной части. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, в образовательном учреждении работают психологи. Также в санаторий «Юськи» начали возвращаться дети, которых ранее эвакуировали в «Ласточку».

Жители военного городка уже вернулись в свои квартиры. Более 90% абонентов уже подключили к газоснабжению.

На технической территории бывшей воинской части продолжается проливка: работает авиация и наземные силы. Вертолет Ми-8 забирает воду с пруда села Яган Малопургинского района.

Напомним, что в среду, 16 мая, возле бывшего военного арсенала в Пугачево загорелась сухая трава. От этого начали детонировать снаряды. Площадь задымления с отделными очагами горения достигала 300 га. По факту взрыва боеприпасов проводится доследственная проверка.