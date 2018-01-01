2 января: куда сходить жителям Удмуртии

Афиша культурных событий в городах Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы для жителей Удмуртии только начинаются. Салаты доедены, и пришло время подумать об активном отдыхе. Спортивные базы предлагают покататься на лыжах и тюбингах, а музеи приглашают на экскурсии. Информационное агентство «Сусанин» предлагает обзор событий на 2 января.
Удмуртский Тол Бабай ждет гостей с 10:00 до 16:00. Цена билета: 250 рублей детский, 300 рублей взрослый. Возможны экскурсии со сказочными персонажами.
Ижевск
Центральная площадь, 16:00 – 17:30 - новогоднее представление «Новогоднее чудо»;
Цирк, 12:00, 16:00 – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Цена: 500-1300 рублей
Театр кукол, 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «По щучьему велению» + новогодняя интермедия. Цена билетов: 200, 250 рублей. Продолжительность: 50 минут
Национальный музей имени Кузебая Герда, 10:00 – квест «Загадки Нюлэсныл». Цена: 120 рублей. Продолжительность: 45 минут
10:00 - музейный квест «Путешествие в прошлое». Цена: 150 рублей, продолжительность: 60 минут
10:00 - экскурсия «Вперед в прошлое!»
10:00 - экскурсия «Города начинались с заводов»
10:00 - экскурсия «Природа Удмуртии»
11:00 – экскурсия для семейного посетителя на выставке «О самоварах и не только»
14:00 – мастер-класс по оригами «Забавный щенок» на выставке «Рождество да святки»
Телефон для справок: 8 (3412) 52-64-77.
Драмтеатр, 10:00, 13:00 – «Красная шапочка». Цена: 300 рублей
Национальный театр, 10:00, 13:00 – «Морозко». Цена: 250-300 рублей
Театр оперы и балета, 11:00, 14:00 – «Буратино». Цена: от 350 рублей
Музей имени Калашникова, 12:00 – 14:00 дни семейного отдыха. Мастер-класс «Патрон» в технике лепка из полимерной глины, мастер-класс «Рождественская открытка» в технике аппликации из бумаги
Зоопарк, 13:00 - новогодние представления «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза»
Сарапул
ДК радиозавода, 10:00 - новогодняя елка для самых маленьких. Цена: 700 рублей
10:00 - в новый год с Барбоскиным. Цена: 700 рублей
Сарапульский театр, 10:00 – «Волшебная лампа Аладдина». Цена: 300 рублей, продолжительность: 1 час 10 минут
Воткинск
Музей-усадьба Чайковского, 11:00, 14:00 - мастер-класс по оформлению зимних букетов из природных материалов (в теплице). Цена: 100 рублей
По материалам сайта afisha.udmurt.ru