Готовимся к Новому году: где жителям Удмуртии покататься на тюбингах

В среднем час проката «ватрушки» стоит от 200 до 300 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы – это не только пора застолий и просмотров фильмов на диване. Не стоит забывать про активный отдых и настоящие зимние развлечения – катания с горок.

Уже сегодня покататься на тюбингах можно на спортивном курорте «Чекерил». Стоимость одного часа обойдется в 200 рублей.

Спуститься с горки на «ватрушке» с 10:00 до 21:00 можно и в «Нечкино». 30 минут проката будут стоить 200 рублей, час - 300 рублей.

Целых три горки разного уровня на берегу пруда построили в «Фэмили парке». Для самых бесстрашных соорудили «экстремальный» спуск, старт которого начинается на 6 м. над землей и на 22 м. над уровнем пруда. Длина горки составляет 230 м.

Горку «скоростная» для любителей быстрых спусков и крутых поворотов построили на 4 м. над землей и 18 м. над уровнем воды. Её длина равна 170 м.

Те, кто просто любит кататься на тюбингах, могут остановить свой выбор на «семейной» горке, протяженностью 100 м. Её высота над землей равна 4 м.

30 минут отдыха с ветерком будут стоить 200 рублей, час – 300 рублей. В стоимость входит прокат тюбинга и подъемник. Без подъемника 30 минут обойдутся в 150 рублей, а час – в 200 рублей.

Комплекс работает в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные с 10:00 до 22:00.

Покататься на тюбингах вдали от города можно в деревне Болгуры, где построили две трассы, максимальная длина одной из которых равна 400 м. Горки открыты круглосуточно, а вот прокат работает с 10:00 до 20:00. Час в будни будет стоить 250 рублей, а в выходные – 300 рублей. В Болгуры можно приехать и со своим тюбингом, тогда целый день катаний будет стоить 300 рублей за 1 тюбинг.

Целых 5 трасс открыли в Козьем парке Ижевска. На горках можно прокатиться с 10:00 до 22:00 в выходные и праздники, а также в будни с 12:00 до 22:00. Со своим тюбингом без ограничения времени можно кататься всего за 100 рублей в будни и 150 рублей в выходные. Прокат «надувной подушки» стоит 200 рублей за час в будни и 250 рублей в выходные.

Двери парка Космонавтов открыты для катания на тюбингах в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:00, в будни - с 14:00 до 21:00. В парке оборудованы две трассы. В выходные 30 минут проката обойдутся в 150 рублей, а один час - в 250 рублей. В будни 130 и 200 рублей соответственно. За целый день катаний на своём тюбинге нужно заплатить 150 рублей.

На Лыжной Базе имени Галины Кулаковой также построена горка, которая работает круглосуточно. Час проката тюбинга будет стоить 100 рублей, а в ночное время – 120 рублей.