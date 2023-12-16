Ижевск вошел в топ-3 городов России для летнего отдыха молодежи

Ижевск. Удмуртия. Молодежь России считает Ижевск одним из лучших городов для летнего отдыха. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртской Республики «Visit Udmurtia».

Минувшей осенью Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян об их предпочтениях по отдыху. Выяснилось, что молодежь до 34 лет любит урбанизированный отдых, а люди старше 35 лет стараются выбраться за город.

Во время опроса россияне из разных регионов назвали города, которые посетили летом. Таким образом для каждой возрастной категории респондентов выявилась тройка городов-лидеров. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего посещали Ижевск, Казань и Владивосток.

Отмечается, что в настоящий момент в столице Удмуртии есть гостиницы на любой вкус, множество кафе и ресторанов с удмуртской, европейской, кавказской, паназиатской кухней. Помимо этого для туристов в центре города работают много сувенирных магазинов.

На выбор города для путешествия также влияет благоустроенная городская среда и интересные турлокации, в Ижевске это зоопарк, парк динозавров «Динополис», и музей имени Михаила Калашникова. Также люди часто отправляются из Ижевска в однодневные путешествия в Воткинск, Сарапул и музей-заповедник «Лудорвай».