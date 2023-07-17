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На строящейся базе отдыха «Деревня рыбака» в Воткинске выкопан и зарыблен искусственный пруд

08:30, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На строящейся базе отдыха «Деревня рыбака» в Воткинске выкопан и зарыблен искусственный пруд
08:30, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
640
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#отдых
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
640
0

На базе построено 10 модульных домиков.

Воткинск. Удмуртия. Ход строительства новой базы отдыха «Деревня рыбака» в Воткинске проверил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

База отдыха появится в районе объездной дороги. Здесь выкопан пруд, глубина которого составляет от 1,5 до 3,5 метров. В него заселили карпов, окуней и щук. Инвестор построил 10 модульных домиков, ещё 15 — в планах.

Для гостей базы будет разбит пляж, построено кафе, спортивные зоны, бани и бассейн.

Общий объём инвестиций в проект — 70 млн рублей, из которых 55 млн вложено инвестором.

08:30, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
640
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#отдых