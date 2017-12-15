  • $ 58.71 ↓
  • € 69.4 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В зоопарке Удмуртии родился белый медвежонок

      09:19, 15 декабря, 2017
      Анна Торхова
      09:19, 15 декабря, 2017
      Анна Торхова
      555
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/udmzoogroup
      555
      0

      Пол детёныша пока неизвестен.

      Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии появился на свет белый медвежонок. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

      Родители малыша – медведица Думка и медведь Айон познакомились год назад, это их первое совместное потомство. У Айона это малыш первенец, а вот Думка стала мамой в третий раз.

      Пока пол и вес медвежонка неизвестны, сотрудники зоопарка не заходят в берлогу, чтобы не беспокоить молодую семью. В зоопарке ожидают, что малыш начнёт сам выходить из берлоги примерно через 2 месяца.

      «Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок», - подписали сотрудники первое видео мамы с малышом в берлоге.

      Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок! Первое видео крохи и его мамы в берлоге. Обязательно включите звук при просмотре. Это просто очаровательно! #зоопарк #зоопаркудмуртии #белыйсевер #белыймедведь #пополнениевсемье #медвежонок #счастье #животные

      23 Likes, 2 Comments - Зоопарк Удмуртии (@udm_zoo) on Instagram: "Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый..."


      09:19, 15 декабря, 2017
      Анна Торхова
      555
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      17:21, 10 декабря, 2017
      6933

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      6633
      13:35, 08 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      5175
      16:52, 11 декабря, 2017

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      5061
      17:00, 13 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      4400
      08:00, 13 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      4461

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1086
      10:58, 08 декабря, 2017

      В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

      926
      13:15, 11 декабря, 2017

      Ушел из жизни народный артист Советского Союза Леонид Броневой

      806
      12:04, 09 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      797
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1478

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      951
      16:00, 12 декабря, 2017

      В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

      801
      18:18, 11 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      779
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      748
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Общественные слушания по застройке района СХВ в Ижевске

      Кофемолка - выпуск 44: Пётр Щедровицкий в гостях у Энвиля Касимова

      14 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: предельный рост тарифов и концессия с «Ижводоканалом»

      14 декабря, 2017