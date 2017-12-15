В зоопарке Удмуртии родился белый медвежонок

Пол детёныша пока неизвестен.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии появился на свет белый медвежонок. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Родители малыша – медведица Думка и медведь Айон познакомились год назад, это их первое совместное потомство. У Айона это малыш первенец, а вот Думка стала мамой в третий раз.

Пока пол и вес медвежонка неизвестны, сотрудники зоопарка не заходят в берлогу, чтобы не беспокоить молодую семью. В зоопарке ожидают, что малыш начнёт сам выходить из берлоги примерно через 2 месяца.

«Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок», - подписали сотрудники первое видео мамы с малышом в берлоге.