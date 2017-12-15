В зоопарке Удмуртии родился белый медвежонок

Пол детёныша пока неизвестен.
Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии появился на свет белый медвежонок. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Родители малыша – медведица Думка и медведь Айон познакомились год назад, это их первое совместное потомство. У Айона это малыш первенец, а вот Думка стала мамой в третий раз.
Пока пол и вес медвежонка неизвестны, сотрудники зоопарка не заходят в берлогу, чтобы не беспокоить молодую семью. В зоопарке ожидают, что малыш начнёт сам выходить из берлоги примерно через 2 месяца.
«Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок», - подписали сотрудники первое видео мамы с малышом в берлоге.
Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок! Первое видео крохи и его мамы в берлоге. Обязательно включите звук при просмотре. Это просто очаровательно! #зоопарк #зоопаркудмуртии #белыйсевер #белыймедведь #пополнениевсемье #медвежонок #счастье #животные
23 Likes, 2 Comments - Зоопарк Удмуртии (@udm_zoo) on Instagram: "Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый..."