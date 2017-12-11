Александр Бречалов: мы сделаем все, чтобы сохранить «Ижметмаш» и обеспечить его заказами

По словам главы региона, сейчас власти ведут переговоры с владельцами завода.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что власти постараются сделать все, чтобы сохранить завод «Ижметмаш» и обеспечить его заказами. По словам главы региона, сейчас власти ведут постоянные переговоры с владельцами завода. Об этом руководитель региона сообщил в прямом эфире Живу в Ижевске | ТНТ-Новый Регион.

«Ижметмаш» - резонансная тема. Я держу все на своем личном контроле. Мы вошли в переговоры с собственниками «Татнефтью» […] ведем с ними постоянные переговоры. Газ пустили еще в четверг по итогам наших переговоров. Поставки сырья планируются на этой неделе из Бугульмы. Мы идем по той дорожной карте, которую предложили на «Ижметмаше», чтобы предприятие сохранить и обеспечить его заказами. Здесь есть понимание наших коллег из Татарстана. Ситуация под контролем», - рассказал Александр Бречалов.

Также он рассказал, что власти постараются сохранить большинство рабочих мест на заводе.

«Неделей ранее была у нас проблема, что более 800 сотрудников получили уведомления о сокращении, мы хотим сделать так, чтобы люди сохранили работу. В этом направлении мы работаем», - уточнил Бречалов.

Напомним, что ранее газовики обвинили завод в незаконном отборе газа из транзитной трубы.