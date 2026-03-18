Ижевск. Удмуртия. Март в Ижевске продолжает бить рекорды по теплу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

17 марта в столице Удмуртии температура воздуха поднялась до 9,9 градуса выше нуля.

«Этот показатель на 2,5°С превысил предыдущий рекорд, установленный совсем недавно — в 2023 году, когда максимальная температура в этот день составила +7,4°С», — говорится в сообщении.

Таким образом, 17 марта 2026 года стало самым тёплым днём за всю историю метеонаблюдений.

Напомним, до этого новый температурный рекорд был поставлен 15 марта. Также сообщалось, что за первые пять дней плюсовой температуры сугробы в Ижевске стали ниже на 18 сантиметров.