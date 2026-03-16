Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца текущей недели сохранится тёплая «апрельская» погода. Об этом сообщает местный Гидрометцентр.

В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -2..-7°С, а днём — повышаться до +7..+12°С. Осадков в течение рабочих дней не предвидится, небольшие осадки в отдельных районах ожидаются только в пятницу вечером.

Ночью и утром местами может опускаться туман.

По предварительному прогнозу, в выходные погода существенно не изменится.

Напомним, 13, 14 и 15 марта в Ижевске оказались рекордно тёплыми днями.