812 работников «Ижметмаша» в Ижевске уволят в январе

Об этом «Сусанину» сообщили в Министерстве труда и миграционной политики Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия 812 работников Ижевского завода металлургии и машиностроения могут остаться без работы в январе 2018 года. Об этом «Сусанину» сообщили в Министерстве труда и миграционной политики Удмуртии.

Уволят сотрудников предприятия из-за того, что на «Ижметмаше» снижаются объемы производства, отсутствуют заказы, прекращается металлургическое производство, а также у завода нет денег на оплату газа и электричества.

В министерстве также отметили, что на данный момент в Центр занятости населения из числа работников, которых могут уволить, никто не обращался, однако Минтруд утвердил совместный план с центром по смягчению этой ситуации.

«План предусматривает организацию встреч и проведение консультаций с предполагаемыми к высвобождению работниками с целью информирования о состоянии рынка труда Ижевска и имеющихся вакансиях», - уточнили в министерстве.

Также работников познакомят с порядком постановки на регучет в центр занятости. Может быть проведена ярмарка вакансий, информацию о которых уже сейчас еженедельно направляют на предприятие.

Напомним, ранее эту проблему обсудили во время рабочей встречи директора Центра занятости населения Ижевска Валерия Кузьмина с представителями отдела кадров «Ижметмаша».