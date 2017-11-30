«Газпром межрегионгаз Ижевск» обвинил «Ижметмаш» в незаконном отборе газа из транзитной трубы

По словам газовиков, на 28 ноября задолженность завода перед компанией составляет 56,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. «Газпром межрегионгаз Ижевск» обвинил «Ижметмаш» в несанкционированном отборе голубого топлива из транзитной трубы. Как говорится в пресс-релизе газовиков, на 28 ноября задолженность завода перед компанией составляет 56,7 млн рублей.

«В связи с неоднократным неисполнением данным предприятием договорных обязательств по оплате газа, 24 ноября 2017 года поставка газа «Ижметмашу» была прекращена», - говорится в сообщении.

Отметим, что по транзитной трубе, откуда осуществлялся забор газа, голубое топливо поступает добросовестным потребителям. При этом данные действия «Ижметмаша» ставят под угрозу бесперебойное обеспечение газом логистического центра продовольственных товаров, где трудятся более 700 человек, и двух общежитий.

«Нарушение температурного режима хранения продовольственных товаров на складах логистического центра может привести к возникновению материальных убытков на сумму более 200 млн рублей», - уточнили в «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Также в компании сообщили, что «прокуратурой Индустриального района Ижевска вынесено предписание поставщику газа, а не злостному нарушителю платежной дисциплины и режима газопотребления АО «Ижметмаш».

«В данной ситуации ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», руководствуясь действующим законодательством, продолжит осуществление мероприятий по ограничению поставки газа должнику», - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, ранее первый замглавы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов рассказал журналистам о том, что в случае внезапного похолодания власти города вновь запустят котельную «Ижметмаша». Такая мера будет необходима, если температура воздуха существенно понизится, а перемычка от ТЭЦ-2 к микрорайону «Столичный» еще не будет сдана.

Помимо этого, 812 работников завода уволят в январе из-за того, что на предприятии снижаются объемы производства, отсутствуют заказы, прекращается металлургическое производство, а также у завода нет денег на оплату газа и электричества.