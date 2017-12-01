«Почта России» в Ижевске прокомментировала казус с куском ДСП вместо телефона

Граждан попросили быть внимательнее при покупках в интернете.

Ижевск. Удмуртия. Почта прокомментировала ситуацию с жительницей Ижевска, которая заказала в интернет-магазине мобильный телефон за 19 тыс. рублей, а получила кусок ДСП. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала ФГУП «Почта России», гражданам нужно быть внимательнее при покупках в интернете и перед заказом необходимо убедиться в надежности продавца.

Как отмечают в организации, по правилам почтовой связи вскрытие посылки до оплаты наложенного платежа возможно только в двух случаях: есть дефекты почтовой оболочки, отправление идет с описью вложения.

«Если отправитель, в данном случае – интернет-магазин, отправляет посылки с наложенным платежом, но без описи вложения, оснований для вскрытия такого отправления перед оплатой у оператора почтовой связи нет», - говорится в сообщении.

В случае, если посылка вскрыта в отделении почты при операторе и у нее есть повреждения, получатель может составить претензию в двух экземплярах. После чего профильные службы проводят проверку.

Напомним, что суд в действиях «Почты России» в данной ситуаций нарушений не выявил.