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Банда вольно пасущихся коз пыталась вломиться в магазин в Южном Бутово

17:48, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Банда вольно пасущихся коз пыталась вломиться в магазин в Южном Бутово
17:48, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Москва\n#магазины\n#животные\n#козы
Фото: pxhere.com
73
0

Летом в поисках листвы с деревьев эти животные забираются на автомобили.

Москва. Гуляющие без присмотра по Южному Бутово в Москве козы едва не разгромили продовольственный магазин. О проделках животных сообщает «МИР 24».

По данным телеканала, животные пытались пройти в двери, но это им не удалось. Тогда они начали «пастись» на крыльце. Видео с рогатыми «покупателями» набрало много просмотров и комментариев в соцсетях.

Жители московского района хорошо знакомы со стадом, ведущим себя подчас беспардонно. Летом, чтобы добраться до зелени, козы забираются на капоты и крыши машин, нанося повреждения.

Хозяин животных известен, живет в частном секторе. Коз он выпускает на вольный выпас. Жалобы соседей его не останавливают: по словам владельца стада, его питомцам необходимы свежий воздух и трава. 

17:48, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Москва\n#магазины\n#животные\n#козы