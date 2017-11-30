Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

Посылка ей пришла «Почтой России», в действиях которой суд не выявил нарушений.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска, заказавшая в интернет-магазине телефон за 19 тыс. рублей, получила кусок ДСП. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Удмуртии, посылка женщине пришла «Почтой России».

Известно, что истец заказала на сайте мобильник. В октябре 2016 года в почтовом отделении получила бандероль, после вскрытия которой обнаружила внутри «фрагмент куска ДСП».

По мнению истца, при передаче бандероли наложенным платежом сотрудник почты «не составила акт об обнаружении подмены товара, не выдала надлежащим образом оформленную квитанцию и отказалась произвести возврат суммы наложенного платежа».

Ижевчанка сразу же обратилась в полицию, где сотрудники завели уголовное дело по факту совершения мошенничества, а также в рамках производства следственных действий по уголовному делу правоохранители вынесли распоряжение о приостановлении перевода денег.

«Несмотря на данное распоряжение, денежные средства были перечислены «Почтой России» отправителю посылки в Тольятти», - говорится в сообщении суда.

Представитель ответчика исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать и пояснил, что сотрудниками почты «не нарушен порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, запрет перевода денежных средств по заказным бандеролям распоряжением правоохранительных органов так же ничем не регламентирован».

В итоге, суд пришел к выводу, что между истцом и ответчиком сложились правоотношения только по услуге «наложенный платеж», обязательство по которой было исполнено в полном объеме.

Права ижевчанки нарушались не действиями «Почты России», а действиями продавца телефона, который не исполнил свои обязательства по договору купли-продажи.

«В его действиях имеются признаки состава преступления, в связи с чем заведено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Мировой судья в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме.