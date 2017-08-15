  • $ 60.19 ↑
  • € 70.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Аварии на дорогах Удмуртии, голый торс Дурова и лось-мутант: что произошло минувшей ночью

      08:00, 15 августа, 2017
      08:00, 15 августа, 2017
      768
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#события\n#Павел Дуров\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      768
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! В Удмуртии стартовал второй день новой рабочей недели, и мы традиционно начинаем его с обзора событий, которые прошли за минувшую ночь.

      ДТП

      С дорог Удмуртии продолжает приходить информация об авариях. Так, подписчики группы ИГГС «ВКонтакте» сообщают, что около 19:30 14 августа на перекрёстке улиц Ленина и 40 лет Победы в Ижевске столкнулись «ПАЗ» и Nissan Sunny.

       

      Также в это время ДТП произошло на трассе недалеко от деревни Пивоварово. Автомобиль «Лада Калина» съехал в кювет. Предположительно водитель был пьян, пишут в ИГГС.

       

      Пожар

      В Завьяловском районе Удмуртии в СНТ «Родник» вечером 14 августа сгорела баня. Фотографиями и видео с места происшествия поделились очевидцы в ИГГС. Информации о жертвах нет.

       

      Рэп-баттл

      «Схватка» между рэперами Oxxxymiron и Гнойным набирает популярность в Интернете. Как пишет «Российская Газета», видеоролик преодолел отметку в 10 млн просмотров.

      Встреча между Oxxxymiron и Гнойным состоялась 6 августа в Санкт-Петербурге. Но видео появилось в Сети только в ночь на понедельник. Зрители, которые были на рэп-баттле, больше недели молчали об ее исходе - это было обязательным условием посещения мероприятия.

      Гнойный (Слава КПСС) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) - известные исполнители на российской рэп-сцене.

      Дуров и голый торс

      Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров предложил пользователям социальных сетей присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, публикуя свои фотографии с голым торсом, подражая в этом президенту России Владимиру Путину. Об этом Дуров написал в своем Instagram.

      My instagram had to seriously step up the game to keep up with the increased competition from Mr. Putin's shirtless photos. If you're Russian, you have to join #PutinShirtlessChallenge (or face oblivion). Two rules from Putin - no photoshop, no pumping. Otherwise you're not an alpha.

      24.8k Likes, 749 Comments - Pavel Durov (@durov) on Instagram: "My instagram had to seriously step up the game to keep up with the increased competition from Mr...."

      «Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила – никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не «альфа», — написал Дуров.

      Отметим, что Павел Дуров вдохновился фотографиями Президента России с рыбалки.

      Лось-мутант

      В Швеции, в регионе Вермланд, сняли на видео редкого белого лося. Как пишет «Лайф», необычная окраска рогов и шерсти объясняется не альбинизмом, а генетической мутацией.

      По оценке специалистов, летом популяция лосей в Швеции достигает 300-400 тыс. особей. Лишь около ста представителей этого вида имеет белую окраску.

      BBC Breakfast on Twitter

      A very good #MooseMonday morning to you all! This rare white moose was spotted in Sweden, he's one of only 100 in the wild... https://t.co/h4nZqV3ZHp

      08:00, 15 августа, 2017
      768
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#события\n#Павел Дуров\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      14:55, 08 августа, 2017
      6755

      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      4875
      13:00, 13 августа, 2017

      Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

      3839
      14:00, 11 августа, 2017

      Находящегося в федеральном розыске неплательщика алиментов из Ижевска задержали в ХМАО

      2679
      16:07, 08 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      2655
      12:05, 14 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      8007

      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      1251
      14:52, 11 августа, 2017

      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      998
      18:58, 10 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      931
      09:05, 09 августа, 2017

      Ток-шоу «Пусть говорят» перестали снимать из-за отсутствия ведущего

      893
      15:56, 10 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      3108

      Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

      783
      16:39, 11 августа, 2017

      Apple запатентовала новый iPhone

      761
      12:00, 09 августа, 2017

      Хакеры слили в сеть сценарий пятой серии нового сезона «Игры престолов»

      723
      09:05, 08 августа, 2017

      В Сан-Франциско семья мигрантов купила улицу из-за ошибки с налогами

      697
      09:50, 09 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

      14 августа, 2017

      Тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске

      14 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

      11 августа, 2017