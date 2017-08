Аварии на дорогах Удмуртии, голый торс Дурова и лось-мутант: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! В Удмуртии стартовал второй день новой рабочей недели, и мы традиционно начинаем его с обзора событий, которые прошли за минувшую ночь.

ДТП

С дорог Удмуртии продолжает приходить информация об авариях. Так, подписчики группы ИГГС «ВКонтакте» сообщают, что около 19:30 14 августа на перекрёстке улиц Ленина и 40 лет Победы в Ижевске столкнулись «ПАЗ» и Nissan Sunny.

Также в это время ДТП произошло на трассе недалеко от деревни Пивоварово. Автомобиль «Лада Калина» съехал в кювет. Предположительно водитель был пьян, пишут в ИГГС.

Пожар

В Завьяловском районе Удмуртии в СНТ «Родник» вечером 14 августа сгорела баня. Фотографиями и видео с места происшествия поделились очевидцы в ИГГС. Информации о жертвах нет.

Рэп-баттл

«Схватка» между рэперами Oxxxymiron и Гнойным набирает популярность в Интернете. Как пишет «Российская Газета», видеоролик преодолел отметку в 10 млн просмотров.

Встреча между Oxxxymiron и Гнойным состоялась 6 августа в Санкт-Петербурге. Но видео появилось в Сети только в ночь на понедельник. Зрители, которые были на рэп-баттле, больше недели молчали об ее исходе - это было обязательным условием посещения мероприятия.

Гнойный (Слава КПСС) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) - известные исполнители на российской рэп-сцене.

Дуров и голый торс

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров предложил пользователям социальных сетей присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, публикуя свои фотографии с голым торсом, подражая в этом президенту России Владимиру Путину. Об этом Дуров написал в своем Instagram.

24.8k Likes, 749 Comments - Pavel Durov (@durov) on Instagram: "My instagram had to seriously step up the game to keep up with the increased competition from Mr...."