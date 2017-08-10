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      Сбитая в Ижевске школьница, спиннер-рекордсмен и курица с прической Трампа: что произошло минувшей ночью

      08:00, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      635
      0
      #интернет\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#США\n#Япония\n#почта\n#новости\n#Дональд Трамп
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      635
      0

      Обзор событий, произошедших в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» желает всем доброго утра. По традиции, предлагаем начать день с новостей о том, что произошло в Удмуртии, России и мире.

      ДТП в Ижевске:

      Школьницу сбили вечером накануне, 9 августа. Авария произошла на перекрестке улиц Областной и Заводской. Как сообщается в группе ИГГС в соцсети ВКонтакте, подросток получила переломы ног.

       «Сбили мою сестру 13 лет, предстоит 2 операции, она может остаться инвалидом», - написала Екатерина Хлебникова. Родственники пострадавшей ищут свидетелей случившегося.


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      Жители России теперь могут отслеживать свои заказы с популярного сайта AliExpress. Китайская компания решила внедрить на территории страны обязательный трекинг посылок и полностью интегрировать ее с системой национальной почтовой службы, пишет Царьград.

      Раньше покупатели не могли отследить заказы с небольшим средним чеком.

      «Космический» спиннер:

      В Японии выпустили спиннер-рекордсмен. Он может крутиться 13, 5 минуты. В игрушке использованы подшипники, разработанные для космических спутников.

      «Мы уверены, что наше изделие является самым долговращающимся», - цитирует Spbdnevnik.ru слова главы микропрецизионного подразделения компании-производителя Тосикадзу Исии.

      Надувная игрушка:

      На лужайке рядом с Белым домом в Вашингтоне установили надувную курицу с прической президента США Дональда Трампа. Четырехметровая инсталляция привлекла внимание множества горожан и туристов, которые с удовольствие фотографируются на ее фоне.

      Как пишет ФАН, по одной из версий, птица ассоциируется у американцев с Трампом, так как ранее она появлялась на протестных акциях против отказа американского главы рассекретить свои декларации о доходах.

      CBS News on Twitter

      A giant inflatable chicken with orange hair was spotted behind the White House, and it comes with a message https://t.co/F0HCHe8LFC https://t.co/R8Vt5KyL6a


      08:00, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      635
      0
      #интернет\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#США\n#Япония\n#почта\n#новости\n#Дональд Трамп

       

       

       

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