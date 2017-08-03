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      В Каракулинском районе Удмуртии в Каму выпустили 11 тонн молодого сазана

      14:55, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:55, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      211
      0
      #Ижевск\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#Кама
      Фото: ИА "Сусанин"
      211
      0

      На следующий год рыба может достигнуть веса в несколько килограмм.

      Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии в Каму выпустили 11 тонн молодого сазана. Как сообщает пресс-служба Минприроды региона, на следующий год рыба может достигнуть веса в несколько килограмм.

      Всего приобретено 83,3 тыс мальков, каждый весом 131 грамм.

      «Общая масса рыбы 10 тонн 922 килограмма. Цель зарыбления – компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

      14:55, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      211
      0
      #Ижевск\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#Кама

       

       

       

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