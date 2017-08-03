На следующий год рыба может достигнуть веса в несколько килограмм.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии в Каму выпустили 11 тонн молодого сазана. Как сообщает пресс-служба Минприроды региона, на следующий год рыба может достигнуть веса в несколько килограмм.

Всего приобретено 83,3 тыс мальков, каждый весом 131 грамм.

«Общая масса рыбы 10 тонн 922 килограмма. Цель зарыбления – компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.