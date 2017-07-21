Показатель смертности при этом на протяжении многих лет остаётся одним их самых низких в округе.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поделила с Башкирией третью строчку в ПФО по уровню рождаемости. По информации Удмуртстата, показатель смертности при этом на протяжении многих лет остаётся одним их самых низких в округе (2 место после Татарстана).

В структуре смертности населения региона по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (15%), на третьем – внешние причины (9%).

Статистики также отмечают, что за 5 месяцев 2017 года зарегистрировали почти 2,7 тыс. браков (на 16% больше, чем в январе-мае 2016 года) и 2,1 тыс. записей о расторжении брака (на 0,4% меньше).

В миграционных процессах, начиная с 1999 года, наблюдается миграционная убыль населения (превышение числа выбывших над числом прибывших).

Напомним, ранее комитет по делам ЗАГС сообщил о том. что смертность в Удмуртии превысила рождаемость впервые после восьми лет естественного прироста.

