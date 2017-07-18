Смертность в Удмуртии превысила рождаемость впервые после восьми лет естественного прироста

По данным комитета по делам ЗАГС Удмуртии, за первое полугодие в республике родились чуть более 9 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. После восьми лет естественного прироста населения в Удмуртии зафиксировали превышение смертности над рождаемостью. По данным комитета по делам ЗАГС Удмуртской Республики, за первое полугодие в регионе зарегистрировали 9 061 рождение и

9 419 смертей. Естественная убыль населения составила 358 человек.

Удмуртстат сообщает, что в 2016 году в Удмуртии родились 20 995 малышей, смертность составила 19 173 человека, естественный прирост – 1 882 человека.

Ранее бывший министр здравоохранения Алексей Чуршин говорил, что в Удмуртии с 2009 года наблюдалось превышение рождаемости над смертностью.