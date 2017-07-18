  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Смертность в Удмуртии превысила рождаемость впервые после восьми лет естественного прироста

      15:40, 18 июля, 2017
      15:40, 18 июля, 2017
      215
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#рождаемость
      Фото: pixabay.com
      215
      0

      По данным комитета по делам ЗАГС Удмуртии, за первое полугодие в республике родились чуть более 9 тыс. детей.

      Ижевск. Удмуртия. После восьми лет естественного прироста населения в Удмуртии зафиксировали превышение смертности над рождаемостью. По данным комитета по делам ЗАГС Удмуртской Республики, за первое полугодие в регионе зарегистрировали 9 061 рождение и
      9 419 смертей. Естественная убыль населения составила 358 человек.

      Удмуртстат сообщает, что в 2016 году в Удмуртии родились 20 995 малышей, смертность составила 19 173 человека, естественный прирост – 1 882 человека.

      Ранее бывший министр здравоохранения Алексей Чуршин говорил, что в Удмуртии с 2009 года наблюдалось превышение рождаемости над смертностью.

      15:40, 18 июля, 2017
      215
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#рождаемость

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5745

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      3657
      13:13, 16 июля, 2017

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3352
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3223
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      3198
      12:01, 12 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2617

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1913
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1504
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1220
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      922
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1032

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      777
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      654
      11:05, 14 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      609
      10:30, 14 июля, 2017

      В США чудом предотвратили столкновение 5 самолетов

      553
      13:57, 12 июля, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Утро Сусанина 18 июля 2017

      Удмуртия в минуту: пожар в селе Первомайский и конфликт с застройщиком

      17 июля, 2017

      Как не заблудиться в лесу

      17 июля, 2017