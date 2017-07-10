Удмуртия в минуту: возможный потоп и побег алиментщика заграницу

Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 10 июля.

Ижевск. Удмуртия. Сброс воды увеличили в Ижевском пруду. Из-за этого в городе может подтопить улицы Бригадную, Луговую и Маяковского. Жителям посоветовали поднять все ценные вещи на верхние этажи зданий и убрать автомобили из гаражей.

Опасная дорога

Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск-Воткинск. Автомобиль «Рено» занесло, и он столкнулся с иномаркой, которая ехала по встречной полосе движения. В аварии погибла женщина, два ее пассажира попали в больницу.

Побег заграницу

Жителя Сарапула, который задолжал своему ребенку почти полмиллиона рублей, нашли в Германии. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной и уголовной ответственности.

Голос за дороги

Жителям Удмуртии предложили проголосовать за ремонт городских дорог. В республике приведут в порядок подъезды к соцобъектам, а затем внутриквартальные проезды. По данным на десятое июля уже проголосовали более 2 тыс. человек.

Клещи наступают

Больше 10 тыс. человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. Среди них одна пятая – дети. Диагноз клещевой энцефалит поставили шести жителям региона.