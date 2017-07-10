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      Удмуртия в минуту: возможный потоп и побег алиментщика заграницу

      18:18, 10 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:18, 10 июля, 2017
      Яна Шамаева
      54
      0
      #дороги\n#ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#клещи\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Ижевский пруд\n#заграница\n#алименты\n#Картина дня
      54
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 10 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Сброс воды увеличили в Ижевском пруду. Из-за этого в городе может подтопить улицы Бригадную, Луговую и Маяковского. Жителям посоветовали поднять все ценные вещи на верхние этажи зданий и убрать автомобили из гаражей.

      Удмуртия в минуту: возможный потоп и побег алиментщика заграницу

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Опасная дорога

      Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск-Воткинск. Автомобиль «Рено» занесло, и он столкнулся с иномаркой, которая ехала по встречной полосе движения. В аварии погибла женщина, два ее пассажира попали в больницу.

      Побег заграницу

      Жителя Сарапула, который задолжал своему ребенку почти полмиллиона рублей, нашли в Германии. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной и уголовной ответственности.

      Голос за дороги

      Жителям Удмуртии предложили проголосовать за ремонт городских дорог. В республике приведут в порядок подъезды к соцобъектам, а затем внутриквартальные проезды. По данным на десятое июля уже проголосовали более 2 тыс. человек.

      Клещи наступают

      Больше 10 тыс. человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. Среди них одна пятая – дети. Диагноз клещевой энцефалит поставили шести жителям региона.

      18:18, 10 июля, 2017
      Яна Шамаева
      54
      0
      #дороги\n#ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#клещи\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Ижевский пруд\n#заграница\n#алименты\n#Картина дня

       

       

       

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