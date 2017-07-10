Из них более 2 тыс. детей.

Ижевск. Более 10 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала сезона. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, пятая часть укушенных – дети.

Также специалисты отмечают, половина обратившихся в больницу – жители Ижевска (5408 человек).

С начала сезона лаборатории исследовали 7297 проб, из них положительные - 372.

«Исследовано на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 5483 пробы, из них положительных – 2116», - говорится в сообщении.

Диагноз «Клещевой энцефалит» поставлен 6 жителям республики, «Клещевой боррелиоз» - 11.