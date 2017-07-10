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      Не платившего алименты жителя Сарапула нашли в Германии

      15:09, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:09, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      377
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#долги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      377
      0

      Сейчас рассматривают вопрос о привлечении должника к административной и уголовной ответственности.

      Ижевск. Не платившего алименты жителя Сарапула нашли в Германии. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, сейчас рассматривают вопрос о привлечении должника к административной и уголовной ответственности.

      Мужчина был должен 474 тыс. рублей. Несколько лет назад он перестал выплачивать алименты, причем на связь с бывшей супругой и судебным приставом не выходил.

      «В результате должник объявлен в исполнительный розыск. Запрос был направлен и в министерство иностранных дел Российской Федерации», - говорится в сообщении.

      15:09, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      377
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#долги\n#происшествие

       

       

       

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