Сейчас рассматривают вопрос о привлечении должника к административной и уголовной ответственности.

Ижевск. Не платившего алименты жителя Сарапула нашли в Германии. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, сейчас рассматривают вопрос о привлечении должника к административной и уголовной ответственности.

Мужчина был должен 474 тыс. рублей. Несколько лет назад он перестал выплачивать алименты, причем на связь с бывшей супругой и судебным приставом не выходил.

«В результате должник объявлен в исполнительный розыск. Запрос был направлен и в министерство иностранных дел Российской Федерации», - говорится в сообщении.