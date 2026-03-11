Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в группу регионов страны с высоким эпидемиологическим риском по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор отметил, что активность клещей в России может начаться в третьей декаде марта, но точные сроки зависят от высоты снежного покрова и погоды весной.

«С начала 2026 года в 19 регионах Российской Федерации зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей — в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым. Активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня», — цитирует издание сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае обнаружения клеща на теле его следует аккуратно извлечь специальным приспособлением, упаковать (положить в баночку или плотно завернуть в бинт) и в течение 72 часов доставить для исследования на зараженность патогенами. Если сделать это самостоятельно не удалось, необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Самой эффективной мерой защиты от КВЭ, по данным ведомства, является вакцинация.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в стране эндемичными по клещевому энцефалиту являются 49 регионов. В группу высокого эпидемиологического риска на основе анализа заболеваемости КВЭ включены 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края.

Напомним, в эпидсезон 2025 года в медучреждения Удмуртии по поводу присасывания паразитов обратились более 20 000 человек. КВЭ заболело 49 человек, клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) — 76 человек.