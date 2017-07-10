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      Три смертельных ДТП произошло на трассе «Ижевск – Воткинск» за выходные

      16:50, 10 июля, 2017
      16:50, 10 июля, 2017
      337
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      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      337
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      В авариях погибли три человека.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие выходные произошло три смертельных ДТП на трассе «Ижевск – Воткинск». Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

      8 июля около 15:30 на 40 км автодороги водитель «Рено – 385» с полуприцепом при «обгоне» не справился с управлением. Автомобиль «занесло», и он столкнулся с Hyundai, который ехал по «встречке». В результате ДТП водитель Hyundai - женщина 1970 года рождения – получила смертельную травму. Ее пассажиры: мужчина 1966 года рождения и 14-летний мальчик попали в больницу.

      Смертельное ДТП на трассе "Ижевск - Воткинск"

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-10.

      9 июля около 6:00 на 18 км пьяный водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП один из пассажиров получил смертельную травму. Водитель автомобиля, а также молодой человек 1992 года рождения и девушка 1996 года рождения получили многочисленные травмы – госпитализированы. Необходимо отметить, что водитель на момент ДТП уже был лишен права управления транспортным средством за подобное правонарушение.

      дтп воткинский пьяный труп 09 (1).JPG

      Напомним, что также вечером 9 июля около 22:30 на 28 км трассы «Ижевск – Воткинск» насмерть сбили пешехода.  

      дтп наезд на пешехода труп 09.07.jpg

      16:50, 10 июля, 2017
      337
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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