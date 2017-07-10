Три смертельных ДТП произошло на трассе «Ижевск – Воткинск» за выходные

В авариях погибли три человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие выходные произошло три смертельных ДТП на трассе «Ижевск – Воткинск». Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

8 июля около 15:30 на 40 км автодороги водитель «Рено – 385» с полуприцепом при «обгоне» не справился с управлением. Автомобиль «занесло», и он столкнулся с Hyundai, который ехал по «встречке». В результате ДТП водитель Hyundai - женщина 1970 года рождения – получила смертельную травму. Ее пассажиры: мужчина 1966 года рождения и 14-летний мальчик попали в больницу.

Смертельное ДТП на трассе "Ижевск - Воткинск" Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-10.

9 июля около 6:00 на 18 км пьяный водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП один из пассажиров получил смертельную травму. Водитель автомобиля, а также молодой человек 1992 года рождения и девушка 1996 года рождения получили многочисленные травмы – госпитализированы. Необходимо отметить, что водитель на момент ДТП уже был лишен права управления транспортным средством за подобное правонарушение.

Напомним, что также вечером 9 июля около 22:30 на 28 км трассы «Ижевск – Воткинск» насмерть сбили пешехода.