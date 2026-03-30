Ижевск. Удмуртия. Сезон активности клещей в Удмуртии официально открыт, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Первый в этом году случай присасывания зафиксирован в Юкаменском районе, на территории села Юкаменское. В связи с началом сезона Роспотребнадзор по Удмуртии напоминает жителям, куда сдавать клещей на анализ:
- Ижевск, улица Ленина, 106;
- Глазов, улица Кирова, 27а;
- Игра, улица Труда, 17;
- Можга, улица Ленина, 8;
- Ува, улица Советская, 7;
- Сарапул, улица Азина, 29;
- Воткинск, улица Свердлова, 11.
В марте и апреле лаборатории работают в будни с 08:30 до 16:00.
Напомним, в 2025 году первый случай укуса зафиксировали в начале февраля.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX