Ижевск. Удмуртия. Сезон активности клещей в Удмуртии официально открыт, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первый в этом году случай присасывания зафиксирован в Юкаменском районе, на территории села Юкаменское. В связи с началом сезона Роспотребнадзор по Удмуртии напоминает жителям, куда сдавать клещей на анализ:

- Ижевск, улица Ленина, 106;

- Глазов, улица Кирова, 27а;

- Игра, улица Труда, 17;

- Можга, улица Ленина, 8;

- Ува, улица Советская, 7;

- Сарапул, улица Азина, 29;

- Воткинск, улица Свердлова, 11.



В марте и апреле лаборатории работают в будни с 08:30 до 16:00.

Напомним, в 2025 году первый случай укуса зафиксировали в начале февраля.