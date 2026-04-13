Ижевск. Удмуртия. С начала сезона в ижевскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных поступили две собаки с пироплазмозом. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Это опасное заболевание передается через укус клеща. Болезнь вызывают микроорганизмы, которые разрушают эритроциты в крови животного. Без оперативного вмешательства это грозит отказом почек, тяжёлой анемией и гибелью собаки в течение нескольких дней.

Владельцам собак советуют обращать внимание на резкую вялость питомца, полную потерю аппетита, скачок температуры до 40–41 градуса и на изменение цвета мочи. Если она становится темной, похожей на крепкий чай или колу, а дёсны и белки глаз бледнеют или желтеют, медлить с визитом к врачу нельзя.

Специалисты напоминают, что ждать полного схода снега для начала обработки не стоит.

Можно применять препараты; капли на холку, но важно наносить их прямо на кожу и воздержаться от купания собаки за два дня до и два дня после процедуры. В качестве дополнительного барьера подходят ошейники, прилегающие к шее вплотную.

Кроме того, после каждой прогулки необходимо прощупывать шерсть питомца в районе головы, ушей, подмышек и паха — именно там клещ закрепляется чаще всего.

Ранее мы писали, что первый случай присасывания клеща к человеку в этом году зафиксировали 30 марта.