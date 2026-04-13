Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Клещи начали нападать на собак в Удмуртии

09:30, 13 апреля, 2026
Максим Александров
Клещи начали нападать на собак в Удмуртии
09:30, 13 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собаки\n#клещи
Источник фото: ИА «Сусанин»
109
0

Без оперативного вмешательства это грозит гибелью питомца в течение нескольких дней.

Ижевск. Удмуртия. С начала сезона в ижевскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных поступили две собаки с пироплазмозом. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Это опасное заболевание передается через укус клеща. Болезнь вызывают микроорганизмы, которые разрушают эритроциты в крови животного. Без оперативного вмешательства это грозит отказом почек, тяжёлой анемией и гибелью собаки в течение нескольких дней. 

Владельцам собак советуют обращать внимание на резкую вялость питомца, полную потерю аппетита, скачок температуры до 40–41 градуса и на изменение цвета мочи. Если она становится темной, похожей на крепкий чай или колу, а дёсны и белки глаз бледнеют или желтеют, медлить с визитом к врачу нельзя.

Специалисты напоминают, что ждать полного схода снега для начала обработки не стоит. 

Можно применять препараты; капли на холку, но важно наносить их прямо на кожу и воздержаться от купания собаки за два дня до и два дня после процедуры. В качестве дополнительного барьера подходят ошейники, прилегающие к шее вплотную. 

Кроме того, после каждой прогулки необходимо прощупывать шерсть питомца в районе головы, ушей, подмышек и паха — именно там клещ закрепляется чаще всего.

Ранее мы писали, что первый случай присасывания клеща к человеку в этом году зафиксировали 30 марта.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 13 апреля, 2026
Максим Александров
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собаки\n#клещи