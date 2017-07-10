Более 2 тыс жителей Ижевска проголосовали за ремонт городских дорог

Абсолютное лидерство держит улица Вадима Сивкова.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут проголосовать за ремонт городских дорог. В первую очередь в столице Удмуртии приводят в порядок дороги к социальным объектам –школам, больницам и детским садам. После этого – очередь внутриквартальных проездов. Здесь дорожники готовы учитывать мнение жителей, объясняет и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона главы Алексей Горбачев.

Два года назад Ижевск впервые объявил открытое голосование по ремонту уличной дорожной сети. Горожане выбирали объекты из списка. Так, дополнительно, под натиском общественного мнения в план ремонта включили улицу Кирпичную в Ленинском районе. Сейчас голосование приобрело всероссийский размах. На «Карте убитых дорог» активисты уже отметили 124 дороги. На сегодня проголосовало почти 2 тысячи человек.

Абсолютное лидерство держит улица Вадима Сивкова - 150 голосов. И это только те, кто зарегистрировался на сайте проекта общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/ карта убитых дорог» и проголосовал за ремонт улицы. На Сивкова проблемы с ливневой канализацией, так как дома здесь находятся в низине. Вода потоками стекает с вышерасположенных улиц и стоит весной, летом и осенью, а зимой превращается в каток. Недавние ливни стали для местных жителей катастрофой и вновь заставили их обходить полмикрорайона, чтобы попасть к своему дому. Пешеходам приходится добираться чуть ли не вплавь, автомобили глохнут в озерах воды. От потока сточных вод проваливается грунт.

Среди последних обращений - проезд Колосковый. Дорога в таком состоянии, что не может проехать не только легковой, но и спецтранспорт, включая скорую и пожарных.

Сегодня на карте «Убитых дорог» отмечено 67 километров потенциального дорожного ремонта. Станет ли он реальностью, зависит от активности ижевчан. Проголосовать за ремонт своей дороги можно на сайте http://dorogi-onf.ru/