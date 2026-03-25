На эти цели выделили почти 1 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс на оказание услуг по акарицидной обработке и дератизации территорий городских кладбищ в 2026 году. Документация опубликована на портале госзакупок.
Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит обработать 11 кладбищенских зон общей площадью более 256 гектаров. В перечень объектов входят Александровское, Западное, Кенское, Нагорное, Северное, Южное кладбища, а также участки Хохряковского кладбища и его новые территории.
Работы разделены на три этапа:
- 1-й этап: с даты заключения контракта до 31 мая 2026 года;
- 2-й этап: с 1 июня по 31 июля 2026 года;
- 3-й этап: с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
срок на акарицидную обработку составит не менее 45 календарных дней, а на дератизацию — не менее 90 календарных дней с даты подписания финального акта приемки. В случае повторного появления клещей или грызунов в гарантийный период подрядчик обязан будет провести повторную обработку за свой счет.
