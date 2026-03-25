Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске ищут подрядчика для обработки городских кладбищ от клещей и грызунов

15:21, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут подрядчика для обработки городских кладбищ от клещей и грызунов
15:21, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища\n#клещи
Источник фото: ИА «Сусанин»
62
0

На эти цели выделили почти 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс на оказание услуг по акарицидной обработке и дератизации территорий городских кладбищ в 2026 году. Документация опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит обработать 11 кладбищенских зон общей площадью более 256 гектаров. В перечень объектов входят Александровское, Западное, Кенское, Нагорное, Северное, Южное кладбища, а также участки Хохряковского кладбища и его новые территории.

Работы разделены на три этапа:

- 1-й этап: с даты заключения контракта до 31 мая 2026 года;
- 2-й этап: с 1 июня по 31 июля 2026 года;
- 3-й этап: с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

срок на акарицидную обработку составит не менее 45 календарных дней, а на дератизацию — не менее 90 календарных дней с даты подписания финального акта приемки. В случае повторного появления клещей или грызунов в гарантийный период подрядчик обязан будет провести повторную обработку за свой счет.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:21, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища\n#клещи