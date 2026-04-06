Ижевск. Удмуртия. Управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска объявило два аукциона на обработку рекреационных зон города от клещей и грызунов. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Акарицидная обработка (от клещей) пройдёт в три этапа: первый – до 14 мая, второй – до 1 августа, третий – до 31 октября 2026 года. Общая площадь составит 1187,37 гектара.

Дератизацию (от грызунов) проведут дважды: первый этап – до 31 мая, второй – до 30 сентября. Общая площадь – 494,32 гектара.

Обработка затронет десятки зелёных зон во всех районах города – от лесных массивов у Северного и Южного кладбищ до парков «Березовая роща» и Ярушкинского дендропарка.

Напомним, в Удмуртии уже начался сезон активности клещей, есть первые случаи присасывания.