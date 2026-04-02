Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние семь дней зарегистрировано семь случаев присасывания клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора предупреждают, что у этих паукообразных уже начался период активности.

Случаи присасывания отмечены в Юкаменском, Завьяловском, Игринском и Якшур-Бодьинском районах. К счастью, в клещах не были обнаружены возбудители опасных болезней.

Напомним, первый в этом году случай нападения клеща был зарегистрирован в селе Юкаменское.