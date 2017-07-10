Несколько улиц города может подтопить после увеличения сброса воды с Ижевского водохранилища

В зоне риска окажутся улицы Бригадная, Луговая и Маяковского.

Ижевск. Удмуртия. На основании решения Минприроды Удмуртии, увеличен сброс воды с Ижевского водохранилища до 65 куб.м./сек. Как сообщает пресс-служба администрации города, возможно подтопление улиц Бригадная, Луговая и Маяковского.

Предприятиям, организациям, учреждениям, жителям домов, которые находятся в зоне возможного подтопления, необходимо поднять все товарно-материальные ценности, документы на высоту не менее 1,5 метра, а лучше перенести на верхние этажи зданий. Населению также рекомендуется убрать автомобили из гаражей.

На ограждающей дамбе по левому берегу реки Иж установлены насосные станции №2 и №3. Ведётся круглосуточное дежурство и откачка дождевых вод, поступающих в аккумулирующую ёмкость с территории Первомайского района.

Прием и реагирование на обращения горожан, связанных с временным подтоплением территории, осуществляется Единой дежурно-диспетчерской службой Ижевска, телефоны Единой службы спасения - 57-25-12, 57-21-14, 01, мобильная связь - 101, 112.