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      Несколько улиц города может подтопить после увеличения сброса воды с Ижевского водохранилища

      15:45, 10 июля, 2017
      15:45, 10 июля, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#пруды\n#происшествие
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      В зоне риска окажутся улицы Бригадная, Луговая и Маяковского.

      Ижевск. Удмуртия. На основании решения Минприроды Удмуртии, увеличен сброс воды с Ижевского водохранилища до 65 куб.м./сек. Как сообщает пресс-служба администрации города, возможно подтопление улиц Бригадная, Луговая и Маяковского.

      Предприятиям, организациям, учреждениям, жителям домов, которые находятся в зоне возможного подтопления, необходимо поднять все товарно-материальные ценности, документы на высоту не менее 1,5 метра, а лучше перенести на верхние этажи зданий. Населению также рекомендуется убрать автомобили из гаражей.

      На ограждающей дамбе по левому берегу реки Иж установлены насосные станции №2 и №3. Ведётся круглосуточное дежурство и откачка дождевых вод, поступающих в аккумулирующую ёмкость с территории Первомайского района.

      Прием и реагирование на обращения горожан, связанных с временным подтоплением территории, осуществляется Единой дежурно-диспетчерской службой Ижевска, телефоны Единой службы спасения - 57-25-12, 57-21-14, 01, мобильная связь - 101, 112.

      15:45, 10 июля, 2017
      263
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#пруды\n#происшествие

       

       

       

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