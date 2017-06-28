В зоопарке Ижевска рассказали рецепт мороженого для белых медведей

Животных кормят им в сильную жару.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска рассказали, что в сильную жару кормят белых медведей мороженым. Готовят его зоотехники и повара зверинца, сообщает пресс-служба учреждения.

«Не подумайте, что мы даем им наше обычное мороженое – для них оно вредно. А вот замороженное молоко или компот - это потрясающая вещь! Яблоки, арбузы и другие фрукты – это и есть самое вкусное и полезное мороженое для мишек», - говорится в сообщении.

За северных животный в зоопарке попросили не переживать, потому что и температура воды в бассейнах, где они плавают постоянно контролируется.

«Летом белые медведи – Думка и Айон, Балу и Забава – всегда с огромным удовольствие купаются и играют», - сообщает пресс-служба Ижевского зоопарка.