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      В зоопарке Ижевска рассказали рецепт мороженого для белых медведей

      13:16, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      13:16, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      259
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
      Фото: Государственный зоологический парк Удмуртии
      259
      0

      Животных кормят им в сильную жару.

      Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска рассказали, что в сильную жару кормят белых медведей мороженым. Готовят его зоотехники и повара зверинца, сообщает пресс-служба учреждения.

      «Не подумайте, что мы даем им наше обычное мороженое – для них оно вредно. А вот замороженное молоко или компот - это потрясающая вещь! Яблоки, арбузы и другие фрукты – это и есть самое вкусное и полезное мороженое для мишек», - говорится в сообщении.

      За северных животный в зоопарке попросили не переживать, потому что и температура воды в бассейнах, где они плавают постоянно контролируется.

      «Летом белые медведи – Думка и Айон, Балу и Забава – всегда с огромным удовольствие купаются и играют», - сообщает пресс-служба Ижевского зоопарка.

      13:16, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      259
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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