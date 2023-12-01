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Первого декабря в зоопарке Ижевска отмечают день рождения белой медведицы Думки

10:05, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Первого декабря в зоопарке Ижевска отмечают день рождения белой медведицы Думки
10:05, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
49
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#день рождения
Фото: зоопарк Ижевска
49
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В качестве подарка она получила разноцветные мячи.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска в первый день зимы празднуют день рождения белой медведицы Думки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В 2007 году маленького медвежонка нашли в небольшом селе на полуострове Чукотка. Её приютили в подсобном помещении на электростанции, где местные жители подкармливали Думку. В 2008 году медведица переехала в зоопарк Удмуртии.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Думка игривая и очень активная медведица, поэтому в честь праздника ей подарили яркие мячи, с которыми она сразу начала играть.

Жители Ижевска могут прийти и поздравить свою любимицу с 9:00 до 16:00. 

Напомним, что 29 ноября сотрудники МЧС России по Удмуртии поздравляли с 10-летним юбилеем поисково-спасательную собаку Еву. 

10:05, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#день рождения