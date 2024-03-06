Животные зоопарка Ижевска начинают выходить из спячки

Ижевск. Удмуртия. Звери зоопарка Ижевска начинают выходить из спячки.

Рабочий по уходу за животными Юлия Васильева рассказала «Сусанину», что примерно 27 февраля окончательно проснулись барсуки Фёдор и Шура. Их будили каждый день зимой, чтобы покормить, а сейчас звери съедают полные порции еды и даже выходят погулять. Шура ещё немного сонная, а вот Фёдор с радостью бегает по вольеру. Парочка даже уже начала рыть землю и греться на солнышке.

Также в конце февраля из спячки вышел сурок Мейсон. Он пока ещё не до конца проснулся, но с наступлением марта, когда стало пригревать солнышко, начал вылезать из своего убежища.

Зоотехник Наталья Брагина поделилась, что из спячки вышел один ёжик. Она предположила, что он рано проснулся из-за нехватки накопленного жира. Пока ёжики находится в помещении и недоступны для посетителей.

Весна традиционно сказалась на зайцах, у них уже можно увидеть первые признаки линьки — среди белой шерсти появляются коричневые пятнышки. Также у животных начинается гон, поэтому они становятся активнее и стараются обозначить свое место среди сородичей.

Зоотехник Наталья Брагина пока не заметила больших изменений в поведении бурого медведя Гоши. Он также периодически просыпается, чтобы поесть, а потом вновь впадает в сон. Но сотрудники зоопарка всё равно уже предвкушают, что совсем скоро медведь начнет выходить на улицу. Для его прогулок специально расчистят в вольере дорожки, чтобы он мог спокойно ходить и валяться в снегу.

А вот белая медведица Шайна, которая приехала из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило в январе 2024 года, чувствует себя хорошо. Она уже вовсю красуется перед посетителями в своем вольере.

«Она просидела месяц на карантине и теперь находится в экспозиционном вольере. Медведица игривая, баловень тот ещё, и посетители от неё в восторге», — рассказал зоотехник Константин Васильев.

Он отметил, что Шайна ещё привыкает к новому месту жительства, изучает все углы, края и бассейн.

Также к новому дому привыкают и африканские пятнистые гиены, которых привезли в конце января.

«Они веселые, гиена покрупнее доминирует и увереннее себя чувствует. Маленькая особь больше за неё прячется и слушается её», — рассказала рабочий по уходу за животными Юлия Васильева.

Гиенам пока не дали имена и для их выбора планируется провести конкурс. Юлия Васильева отметила, что животные ещё маленькие и только учатся «смеяться», но зато они любят иногда порычать.