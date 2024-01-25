Старейший обитатель Ижевского зоопарка – белый Лев Оскар – празднует 15-летие

Ижевск. Удмуртия. 25 января белому Льву Оскару из Ижевского зоопарка исполнится 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что белый окрас льва является результатом малой выработки меланина. Тигры с таким окрасом редки, поэтому в дикой природе нередко становятся жертвами браконьеров.

Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов заявил, что зоопарки помогают сохранять уязвимых представителей животного мира, а также продлевать им жизнь. К примеру, львы в дикой природе редко доживают даже до 11 лет, а в зоопарках могут прожить и 20 лет.

Белый лев Оскар является одним из старейших обитателей зоопарка Удмуртии. За многие годы он завоевал любовь как сотрудников учреждения, так и посетителей.

«Это общительный и ласковый лев. Он обожает играть с кеглями и конусами в своем вольере. Самое приятное для него занятие — это полежать на солнышке на высоком деревянном помосте, откуда так далеко видно вокруг», — поделились специалисты отдела кошачьих.

В подростковом возрасте Оскар познакомился с белой львицей Эмили. Они оба приехали в Удмуртию из других питомников и с тех пор вместе уже более 13 лет.

В настоящий момент Оскар весит 184 кг и ежедневно съедает по 8 кг мяса. Больше всего он любит говядину, и в день рождения именинник получит особо вкусный подарок.

Гостей и жителей Ижевска приглашают поздравить Оскара с праздником и посмотреть на его показательное кормление (0+), которое состоится 25 января в 13:30.