В зоопарке Ижевска вышел из зимней спячки бурый медведь Гоша

Ижевск. Удмуртии. Бурый медведь Гоша из зоопарка Ижевска вышел из зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

21 марта медведь окончательно проснулся и вышел из своего вольера полюбоваться на весеннее солнышко. Чтобы Гоше было удобнее ходить, сотрудники зоопарка расчистили в вольере дорожки. Но, несмотря на это, мишка решил поваляться в сугробах.

В зоопарке Ижевска отмечают, что Гоша всегда точно определяет приход весны.

«За 15 (почти 16) лет мы уже с уверенностью можем сказать — если Гоша вышел на прогулки, значит, весна уже точно началась!», — заявили в пресс-службе учреждения.

Напомним, что первыми в самом начале весны проснулись барсуки Фёдор и Шура, а также сурок Мейсон.

В 2023 году Гоша проснулся 10 марта. А вслед за ним, 25 марта, из спячки вышел гималайский медведь Фил.