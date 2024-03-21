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В зоопарке Ижевска вышел из зимней спячки бурый медведь Гоша

17:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарке Ижевска вышел из зимней спячки бурый медведь Гоша
17:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#медведь\n#весна
Фото: скриншот видео зоопарка Ижевска
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Он уже лежит в сугробах и принимает солнечные ванны.

Ижевск. Удмуртии. Бурый медведь Гоша из зоопарка Ижевска вышел из зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

21 марта медведь окончательно проснулся и вышел из своего вольера полюбоваться на весеннее солнышко. Чтобы Гоше было удобнее ходить, сотрудники зоопарка расчистили в вольере дорожки. Но, несмотря на это, мишка решил поваляться в сугробах.

В зоопарке Ижевска отмечают, что Гоша всегда точно определяет приход весны. 

«За 15 (почти 16) лет мы уже с уверенностью можем сказать — если Гоша вышел на прогулки, значит, весна уже точно началась!», — заявили в пресс-службе учреждения.

Напомним, что первыми в самом начале весны проснулись барсуки Фёдор и Шура, а также сурок Мейсон.

В 2023 году Гоша проснулся 10 марта. А вслед за ним, 25 марта, из спячки вышел гималайский медведь Фил. 

 

17:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#медведь\n#весна