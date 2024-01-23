В зоопарк Ижевска переехала белая медведица Шайна

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке появился новый обитатель. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе учреждения.

20 января из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило в Ижевск приехала белая медведица Шайна. Малышке сейчас 5 лет.

По данным «Интерфакса», транспортировка животного заняла три дня.

«Чувствует она себя прекрасно, сейчас проходит комплекс необходимых обследований», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

В настоящий момент Шайна находится на карантине, но в конце февраля её планируют выпустить в вольер к другим белым белым медведям — Думке и Балу.