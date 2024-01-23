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В зоопарк Ижевска переехала белая медведица Шайна

14:00, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарк Ижевска переехала белая медведица Шайна
14:00, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#медведь
Фото: ИА «Сусанин»
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Увидеть её вживую можно будет в конце февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке появился новый обитатель. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе учреждения. 

20 января из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило в Ижевск приехала белая медведица Шайна. Малышке сейчас 5 лет. 

По данным «Интерфакса», транспортировка животного заняла три дня. 

«Чувствует она себя прекрасно, сейчас проходит комплекс необходимых обследований», — сообщили в пресс-службе зоопарка. 

В настоящий момент Шайна находится на карантине, но в конце февраля её планируют выпустить в вольер к другим белым белым медведям — Думке и Балу. 

14:00, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
222
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#медведь