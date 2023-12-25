Полосатые мангусты появились в зоопарке Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска появились новые животные — полосатые мангусты. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Этих гибких и подвижных зверьков поселили в павильоне «Страна обезьян». Мангустов можно узнать по чёрно-белым полоскам на спине.

Маленькие хищники предпочитают питаться преимущественно членистоногими, любят жуков и многоножек. Перед тем как съесть животное, которое может быть ядовитым, мангусты катают добычу по земле, чтобы освободить её от яда.

Эти звери бодрствуют с раннего утра до захода солнца. Они живут в термитниках и расщелинах скал, а также иногда могут поселиться в небольшой брошенной норе. Отмечается, что мангусты меняют убежища раз в два-три дня. Исключения наблюдаются, только если в их группе есть маленькие детёныши.

Полосатые мангусты живут стаями, которые могут достигать от 7 до 40 зверей, но в среднем группы состоят из 10-15 зверьков.