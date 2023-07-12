В Ижевском зоопарке родились совята

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии пополнился малышами-совятами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Потомство дали полярная сова и обыкновенный филин. Их ухаживания пришлись на период с февраля по апрель. В это время самец угощал подругу лакомствами, громко хлопая крыльями летал вокруг нее и нахохлившись ходил рядом. Весной во время таяния снега птицы выкопали в земле яму для гнезда, и пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу и защищал.

Сейчас вылупившиеся малыши мало походят на родителей, так как покрыты серым детским пухом. Но сотрудники зоопарка уверяют, что вскоре они начнут линять и сменят окрас.

Напомним, что недавно Ижевский зоопарк также пополнился щенятами морских котиков.