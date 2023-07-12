Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

В Ижевском зоопарке родились совята

16:05, 12 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевском зоопарке родились совята
16:05, 12 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2395
0
#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#Ижевск
Фото: пресс-служба Зоопарка Удмуртии
2395
0

Скоро они начнут линять и сменят серое детское оперение.

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии пополнился малышами-совятами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Потомство дали полярная сова и обыкновенный филин. Их ухаживания пришлись на период с февраля по апрель. В это время самец угощал подругу лакомствами, громко хлопая крыльями летал вокруг нее и нахохлившись ходил рядом. Весной во время таяния снега птицы выкопали в земле яму для гнезда, и пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу и защищал.

Сейчас вылупившиеся малыши мало походят на родителей, так как покрыты серым детским пухом. Но сотрудники зоопарка уверяют, что вскоре они начнут линять и сменят окрас.

Напомним, что недавно Ижевский зоопарк также пополнился щенятами морских котиков

 

16:05, 12 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2395
0
#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные\n#Ижевск