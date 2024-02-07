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В зоопарк Ижевска привезли африканских пятнистых гиен

17:53, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарк Ижевска привезли африканских пятнистых гиен
17:53, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
160
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные
Фото: зоопарк Ижевска
160
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Восьмимесячные малыши уже обживаются на новом месте.

Ижевск. Удмуртия. Из Африки в зоопарк Ижевска перевезли пятнистых гиен. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Новым обитателям зоопарка 8 месяцев. Сотрудники учреждения отмечают, что животные пока немного опасливо смотрят на посетителей, но уже начинают обживать свой вольер.

Пятнистые гиены являются самыми крупными из всех видов гиен, в длину они могут достигать до 1,5 м. Зачастую они охотятся, но иногда могут есть и падаль. Вой пятнистой гиены похож на хохот. 

Эти животные живут кланами в южной и восточной Африке. В их группах царит строгая иерархия: самки и детёныши всегда находятся выше самцов. С возрастом дочери занимают место матерей, а самцы переходят в другой клан. 

Напомним, что 20 января в Ижевский зоопарк переехала белая медведица Шайна. 

17:53, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные