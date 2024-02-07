В зоопарк Ижевска привезли африканских пятнистых гиен

Ижевск. Удмуртия. Из Африки в зоопарк Ижевска перевезли пятнистых гиен. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Новым обитателям зоопарка 8 месяцев. Сотрудники учреждения отмечают, что животные пока немного опасливо смотрят на посетителей, но уже начинают обживать свой вольер.

Пятнистые гиены являются самыми крупными из всех видов гиен, в длину они могут достигать до 1,5 м. Зачастую они охотятся, но иногда могут есть и падаль. Вой пятнистой гиены похож на хохот.

Эти животные живут кланами в южной и восточной Африке. В их группах царит строгая иерархия: самки и детёныши всегда находятся выше самцов. С возрастом дочери занимают место матерей, а самцы переходят в другой клан.

Напомним, что 20 января в Ижевский зоопарк переехала белая медведица Шайна.