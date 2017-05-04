Управляющий птицефабрикой «Вараксино» рассказал в «Кофемолке», что первично – яйцо или курица

Дмитрий Кузнецов поделился своими рецептами приготовления чая и рыбы, секретами сохранения душевного равновесия, а также поведал о некоторых особенностях современного птицеводства.
Ижевск. Удмуртия. Управляющий птицефабрикой «Вараксино» Дмитрий Кузнецов рассказал в проекте «Кофемолка» о том, что же появилось раньше – яйцо или курица. Также, в ходе беседы ведущему – художнику и депутату Госсовета Удмуртии Энвилю Касимову – удалось узнать рецепты приготовления фирменного чая с чабрецом и жаренного судака. Кроме того, опытный управленец объяснил почему цыплят покупают в Германии и сколько вагонов корма съедают куры на предприятии за год.
Кофемолка - выпуск 36: Дмитрий Кузнецов в гостях у Энвиля Касимова
Управляющий птицефабрикой "Вараксино" Dmitriy Kuznetcov рассказал в проекте Кофемолка о том, что же появилось раньше - яйцо или курица. Также, в ходе беседы, ведущий - художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов - узнал рецепты приготовления фирменного чая с чабрецом и жаренного судака.