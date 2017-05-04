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      Управляющий птицефабрикой «Вараксино» рассказал в «Кофемолке», что первично – яйцо или курица

      19:07, 04 мая, 2017
      Вадим Исаков
      19:07, 04 мая, 2017
      Вадим Исаков
      69
      0
      #общество\n#Ижевск\n#интервью\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#Кофемолка
      Фото: susanin.news
      69
      0

      Дмитрий Кузнецов поделился своими рецептами приготовления чая и рыбы, секретами сохранения душевного равновесия, а также поведал о некоторых особенностях современного птицеводства.

      Ижевск. Удмуртия. Управляющий птицефабрикой «Вараксино» Дмитрий Кузнецов рассказал в проекте «Кофемолка» о том, что же появилось раньше – яйцо или курица. Также, в ходе беседы ведущему – художнику и депутату Госсовета Удмуртии Энвилю Касимову – удалось узнать рецепты приготовления фирменного чая с чабрецом и жаренного судака. Кроме того, опытный управленец объяснил почему цыплят покупают в Германии и сколько вагонов корма съедают куры на предприятии за год.

      Кофемолка - выпуск 36: Дмитрий Кузнецов в гостях у Энвиля Касимова

      Управляющий птицефабрикой "Вараксино" Dmitriy Kuznetcov​ рассказал в проекте Кофемолка​ о том, что же появилось раньше - яйцо или курица. Также, в ходе беседы, ведущий - художник и депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов​ - узнал рецепты приготовления фирменного чая с чабрецом и жаренного судака.


      19:07, 04 мая, 2017
      Вадим Исаков
      69
      0
      #общество\n#Ижевск\n#интервью\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#Кофемолка
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