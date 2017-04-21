На выставку «Туризм. Спорт Отдых» едут участники из Китая, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Карелии и Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия войдет в турмаршрут мирового значения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на выставку «Туризм. Спорт. Отдых» в Ижевске едут участники из Китая, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Приволжского федерального округа и Карелии.

В столице республики они будут разрабатывать новые совместные турмаршруты и презентовать возможности своих субъектов.

«Санкт-Петербург - это основная точка входа для туристов из-за рубежа в Россию. Сейчас здесь активно развивается направление «Серебряное ожерелье плюс». Это, в первую очередь, объединение финно-угорских народов, живущих на территории России, для создания единого туристического продукта. Удмуртия включена в проект. Так что мы уже не первый год ведем совместную работу по привлечению туристов из Финляндии, Венгрии и Эстонии. На выставке мы продолжим взаимодействие, сделав упор на формирование новых маршрутов с туристическими компаниями и министерством туризма, а также на развитие фестивального туризма и приглашение петербуржцев в Удмуртию», - сказал полномочный представитель Удмуртии Санкт-Петербурге и Ленинградской области Валерий Просвирин.

Перед началом сезона отпусков о своих преимуществах на выставке расскажут представители мест размещения и отдыха, туроператоры, сотрудники музеев, гастрономических заведений, сувенирных мастерских, творческих сообществ и спортивных объединений. В ходе круглых столов у участников будет возможность заявить о себе и войти в команду перспективных международных проектов.

«В конце мая 2017 года мы планируем принять участие в пилотном проекте «Императорский поезд», когда туристы будут следовать по маршруту царской семьи. По задумке китайской стороны путешественники из Поднебесной прилетают в Петербург и на люксовых вагонах РЖД оправляются в Москву, Казань, Ижевск, Киров и Екатеринбург. В столице Удмуртии они остановятся на 10 часов. На выставке во время круглого стола мы обсудим все возможные варианты сотрудничества – от включения в маршрут ресторанов и музеев до авторской сувенирной продукции», - сказал директор филиала фонда «Дом Российско-Китайской Дружбы» в Удмуртии Андрей Орлов.

Выставка «туризм. Спорт. Отдых» пройдет в Ижевске с 28 по 30 апреля.