Глава Ижевска подвел итоги работы городской администрации в 2016 году

Юрий Тюрин рассказал депутатам Гордумы о тех вопросах, которые приходилось решать муниципалитету столицы Удмуртии.

Ижевск. Глава Ижевска Юрий Тюрин подвел итоги работы городской администрации в 2016 году. Он рассказал депутатам Гордумы о тех вопросах, которые приходилось решать муниципалитету столицы Удмуртии.

В частности, Юрий Тюрин отметил, что в столице Удмуртии выполняются майские Указы Президента УР - по размеру заработной платы работникам бюджетной сферы, строительству жилья эконом-класса, в том числе для молодых семей, обеспечению путевками в детские дошкольные учреждения, доступности государственных и муниципальных в многофункциональных центрах.

В Ижевске созданы более 30 общественных и координационных советов, коллегиальных органов, которые работают по различным направлениям - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ликвидации задолженности по налоговым платежам, предпринимательской деятельности, инвестиционной и градостроительной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического воспитания граждан и др.

Глава города также сообщил, что в прошлом году приходилось решать проблемные вопросы, связанные с теплоснабжением города, уплотнительной застройкой, приведением в нормативное состояние дорожного полотна, обустройством парковых зон.

Депутаты во время выступлений на сессии обратили внимание, что особого подхода и решения требуют вопросы благоустройства территорий, содержания и ремонта дорог, организации работы подрядных организаций. Юрий Тюрин отметил, что все критические замечания будут учтены в дальнейшей работе Администрации города.

По итогам рассмотрения отчета депутатами Городской думы принято решение оценить деятельность Главы муниципального образования «Город Ижевск» - «удовлетворительно».

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.