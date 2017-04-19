Как рассказал журналистам председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, в столице Удмуртии активизирована работа с общественниками.

Ижевск. В Ижевске подвели итоги работы Общественной палаты в 2016 году. В ходе заседания 13 сессии Гордумы Людмила Гуляшинова также рассказала о приоритетных направлениях, по которым будут работать общественники в 2017 году.

«Мы будем заниматься развитием волонтерства и поднятием престижа меценатства в Ижевске», - сказала председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова.

По ее словам, в этом году общественники приняли участие в 130 мероприятиях, а также провели 15 круглых столов и встреч с участием делегаций из различных регионов страны. С каждым годом гражданские инициативы приобретают более масштабный характер, общественники участвуют в контроле качества выполнения дорожных работ, массовых мероприятиях - День города, Рыжий фестиваль, книжный фестиваль «Читай, Ижевск!», ежегодно проводят Форум НКО, реализуют проекты по организации доступной среды и интеграции инвалидов в общество, проекты в сфере экологии и обустройства городской среды, развивается волонтерское движение.

«К нам постоянно приезжают делегации из Казани, Перми, Кирова и других регионов страны. Я благодарна всем, кто находит время и силы чтобы работать с гражданским обществом, и мы с вами вместе строим взаимные отношения», - сказала Гуляшинова.

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что в работе по определению приоритетных направлений городского развития принимают активное участие и депутаты, и общественники. В прошлом году состав Общественной палаты Ижевска увеличен с 21 до 33 человек, нам важно слышать людей, учитывать их интересы.

На сессии также принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Ижевска» Владимиру Ярыгину, ведущему инженеру-конструктору АО «Ижевский механический завод», Николаю Стрелкову, ректору Ижевской государственной медицинской академии.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.