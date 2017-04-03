Удмуртия в минуту: вопрос Путину и ремонт набережной Ижевска

Обзор самых интересных новостей понедельника, 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Пожар на улице Ворошилова в Ижевске случился из-за поджога. Инцидент произошел 25 марта. Очаг возгорания обнаружили в подсобке для строителей.

Удмуртия в минуту 3 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Дважды два

Аварийных домов в Удмуртии в два раза больше заявленных. Министр энергетики и ЖКХ региона Иван Маринин посоветовал районам республики сделать ревизию таких зданий и подготовить новый список для программы переселения.

Куранты бьют

Набережную Ижевска отремонтируют ко дню города, который празднуют 12 июня. На устранение трещин, дефектов, ремонт лестниц, облицовку, из бюджета города потратят 10 млн рублей.

Вопрос Президенту

Журналист из Сарапула спросил Владимира Путина продолжат ли в России программу переселения из ветхого жилья, и помогут ли власти с переездом жителям местного поселка Симониха.

Дубль два

Фильм режиссера из Ижевска Александра Амирова участвует в российском онлайн-кинофестивале «Дубль два». Картину «Тэли и Толи» покажут дважды: 7 и 8 апреля. Победителя фестиваля выберут зрительским голосованием.

Выстрел в упор

На 90 дней закрыли тир спортивной школы олимпийского резерва по биатлону в Можге. По сообщениям Роспотребназора Удмуртии, влажность в здании не соответствовала нормам и в нем нельзя было проводить уборку дезинфицирующими средствами.